Politica e società: coniugi Caltabiano (Anfn), “fatto storico misure per famiglie numerose nella prossima legge di bilancio”

“Le famiglie numerose avranno un capitolo dedicato nella prossima legge di bilancio”. Lo dicono Alfredo e Claudia Caltabiano, presidenti nazionali dell’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), parlando di “fatto storico”.

La coppia presidente ringrazia, in primis, la ministra Eugenia Roccella e il suo staff tecnico (con cui, in questi mesi l’interlocuzione è stata fittissima) ma in generale l’esecutivo, cui proprio nei giorni scorsi era stato consegnato un memorandum. “Pensiamo ai diciotto anni spesi in viaggi in treno a Roma per cercare di elemosinare qualcosa per le famiglie numerose. Sentiti dai politici, ma mai realmente ascoltati. Perché c’erano sempre altre priorità. Ora – osserva la coppia presidente di Anfn – la priorità siamo noi”.

“Attendiamo di sapere quante risorse e a quali interventi saranno destinate. Ma intanto portiamo a casa, finalmente, il riconoscimento che, per il Governo, le famiglie numerose esistono. E che la natalità è una emergenza nazionale”, concludono i coniugi Caltabiano.