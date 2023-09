Tempo del creato: Padova, preghiera ecumenica domenica 1 ottobre promossa dal Consiglio delle Chiese cristiane

Il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova propone, a ridosso della conclusione del Tempo del Creato 2023, un momento di preghiera ecumenica, che si terrà domenica 1 ottobre alle ore 16 all’abbazia di Praglia (Teolo – Pd). Il momento di preghiera – fa sapere la diocesi – sarà guidato dai rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova e accompagnato dalle parole del profeta Amos: “Scorrano come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne” (Amos 5,24), che uniscono in un’unica espressione le aspirazioni al diritto e alla giustizia dei popoli con il bisogno di acqua di molti territori colpiti dalla siccità a seguito della crisi climatica. Animerà inoltre il canto il coro Shalom di Abano Terme (Pd). La diocesi sottolinea nella nota che il Tempo del creato è un mese dai colori ecumenici. “Moltissime le realtà ecclesiali sparse nel mondo che promuovono momenti di preghiera e di riflessione dal primo settembre al 4 di ottobre, festa di san Francesco d’Assisi”. L’intento è quello “illuminare la bellezza del cosmo, la responsabilità verso l’ambiente e le problematiche ecologiche attuali con la visione biblica che parla del mondo come creazione di Dio e del suo dono all’uomo, perché lo custodisca con amore e responsabilità, verso le future generazioni e anche verso gli altri esseri viventi”. In questo contesto mondiale si inserisce la proposta del Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova, realtà attiva nel contesto padovano dal 2017, alla quale partecipano la Chiesa cattolica-romana, la Chiesa ortodossa greca, la Chiesa ortodossa romena, la Chiesa evangelica luterana e la Chiesa evangelica metodista-valdese. Il Consiglio già da alcuni anni promuove presso l’Abbazia di Praglia questa preghiera ecumenica verso la fine del Tempo del creato, riconoscendo alla casa benedettina una peculiare capacità spirituale nell’esprimere un buon rapporto tra l’uomo e la creazione.