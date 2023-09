Diocesi: Ascoli Piceno, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, Assemblea diocesana. Focus su cammino sinodale, famiglie e giovani

Con una attenzione particolare alle famiglie e ai giovani, continua il cammino sinodale della diocesi ascolana con l’Assemblea diocesana che ad inizio di anno pastorale si aprirà sabato 30 settembre presso la Parrocchia di SS. Simone e Giuda. Alle ore 16.30 dopo una breve introduzione e riflessione del vescovo mons. Gianpiero Palmieri: “… per una RI-forma felice della Chiesa Ascolana”, seguirà l’intervento di padre Ivan Bresciani e Maria Campetelli “Insieme, in cammino, in ascolto dello Spirito”. Il vescovo, con un video diffuso sui canali social (clicca QUI), invita tutti a partecipare. L’appuntamento, infatti – si legge in una nota della diocesi – è rivolto ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, a tutti gli animatori, educatori e catechisti, ai referenti parrocchiali e moderatori parrocchiali del Sinodo, ai membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, agli insegnanti di religione, ai giovani che hanno partecipato alla Gmg, a tutti i giovani dei gruppi ecclesiali e coloro che hanno partecipato al cammino sinodale nelle scuole. Il tema tratto dall’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus è “…si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”. Si riprenderà domenica 1 ottobre presso la Cattedrale dove alle ore 15.30 si inizierà con una preghiera animata con la danza di Articolate Danza. Dopo il saluto e la riflessione iniziale del Vescovo seguirà l’intervento “La Chiesa … una giovane speranza” con Don Davide Abascià, responsabile di Pastorale Giovanile della Regione Puglia. Seguiranno i Tavoli sinodali presso Casa Regina Apostolorum. L’assemblea si concluderà con la celebrazione in onore della Madonna delle Grazie, patrona della Città e Diocesi di Ascoli Piceno. Alle ore 18 Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale, presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri e a seguire Processione con l’immagine della Madonna delle Grazie lungo le vie del Centro storico.