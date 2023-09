Diocesi: Savona, domenica 1° ottobre festa di San Michele nella frazione San Bernardo in Valle

Domenica 1° ottobre la parrocchia San Bernardo in Valle festeggia san Michele Arcangelo. Alle 12.30 ci sarà il pranzo sul colle con polenta offerta dall’Unione sportiva Letimbro, secondi e bevande a carico dei partecipanti. Alle 15 nella cappella intitolata al santo sarà celebrata la messa. A seguire – informa un comunicato della diocesi – ci saranno la distribuzione dei canestrelli e l’estrazione della “Lotteria dello Scialle”, il cui ricavato andrà a favore della comunità. Nella chiesa parrocchiale non sarà celebrata la messa delle 18. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione il Gruppo di Protezione civile A. I. B. di Savona. In caso di maltempo il ritrovo sarà in parrocchia per la messa, la distribuzione dei canestrelli e la lotteria.