Giornata del Creato: Gaeta, il 7 ottobre pulizia della spiaggia e manifestazione in piazza a Formia

A Gaeta, sabato 7 ottobre si svolgerà la “Giornata del Creato” promossa dagli uffici della pastorale sociale ed ambientale e dalla Consulta delle aggregazioni laicali dell’arcidiocesi. La giornata, a conclusione del Tempo del Creato, ha per tema “Che scorrano la giustizia e la pace” ed è articolata in due momenti, fa sapere una nota dell’arcidiocesi. Il primo alle 10 presso la pineta di Vindicio di Formia con la pulizia della relativa spiaggia attraverso il coordinamento del gruppo “It’s up to you” e il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie e le associazioni ambientalistiche. Il secondo, nel pomeriggio, come momento di festa, preghiera e di riflessione in piazza Vittoria a Formia dalle 18.30 con gli interventi di Luca Fiorani, docente di sostenibilità dell’Istituto Universitario Sophia, di mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta e le musiche della band Di Gei’s. Scopo di questa giornata – scrive l’arcidiocesi – “è promuovere la consapevolezza di questo dono altissimo e di cominciare a prenderne cura assumendo nuovi stili di vita più compatibili con la cura del creato e basati su criteri di sostenibilità”. “L’urgenza cresce – si legge ancora nella nota – e dobbiamo fare una pace vera con la Terra e sulla Terra, mentre la giustizia ci chiama ad un cambiamento di atteggiamento e di azioni. Si può costruire un’economia di pace invece di un’economia basata sul conflitto e allora siamo invitati a unirci a nome di tutta la creazione e a far convergere le nostre identità individuali, di nome, famiglia o comunità, in questo più grande movimento affinché “la giustizia e la pace” scorrano come un fiume possente”.