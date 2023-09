Papa Francesco: “la Chiesa si lasci guidare dallo Spirito Santo verso le periferie del mondo”

“Per il Sinodo: Preghiamo per la Chiesa, perché adotti l’ascolto e il dialogo come stile di vita a ogni livello, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo verso le periferie del mondo”. È l’intenzione di preghiera del Papa per il mese di ottobre, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa. “La missione è nel cuore della Chiesa”, ribadisce Francesco nell’apposito video, in spagnolo: “E ancora di più. Quando una Chiesa è in Sinodo, questa dinamica sinodale è alimentata soltanto dalla vocazione missionaria. Ossia, la risposta al comando di Gesù di annunciare il Vangelo”. “Vorrei ricordarvi che qui non si conclude nulla, ma che qui continua un cammino ecclesiale”, precisa il Papa: “È un cammino che percorriamo, come i discepoli di Emmaus, ascoltando il Signore che viene sempre in mezzo a noi. È il Signore della sorpresa”. “Attraverso la preghiera e il discernimento, lo Spirito Santo ci aiuta a realizzare l’apostolato dell’orecchio, cioè ad ascoltare con le orecchie di Dio per poter parlare con la parola di Dio”, spiega Francesco: “E così ci avviciniamo al cuore di Cristo, da cui nasce la nostra missione e la voce che ci attira a lui. Una voce che ci rivela il centro della missione, che è raggiungere tutti, cercare tutti, accogliere tutti, coinvolgere tutti, senza escludere nessuno. Preghiamo per la Chiesa, perché adotti l’ascolto e il dialogo come stile di vita a ogni livello, lasciandosi guidare dalla forza dello Spirito Santo verso le periferie del mondo”.