Diocesi: Genova, il 1° ottobre reading “Sister Blandina, le avventure di una suora dalla Liguria al Far West”

In occasione del finissage della mostra “E tacquero le onde del mare”, il Museo diocesano di Genova propone un reading teatrale dal titolo “Sister Blandina, le avventure di una suora dalla Liguria al Far West” che racconta il viaggio e la vocazione della giovane Maria Rosa emigrata dalla Liguria negli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo. L’evento avrà luogo domenica 1° ottobre alle 17.30 presso il Chiostro dei canonici di San Lorenzo, sede del Museo diocesano. “Maria Rosa Segale – spiegano gli organizzatori – ha 4 anni quando, alla metà dell’800, insieme alla sua famiglia emigra negli Stati Uniti. Lascia per sempre la sua casa di Cicagna e raggiunge il porto di Genova per affrontare un lungo viaggio che la porterà fino a Cincinnati, in Ohio. Qui conoscerà le Suore della Carità e si unirà a loro. Maria Rosa diventerà suor Blandina e a 22 anni partirà sola, attraversando gli Stati Uniti, in un’avventura che la condurrà fino al lontano e selvaggio ovest del Paese, il Far West”. Quella di suor Blandina appare come “una scelta progressista, rivoluzionaria, di emancipazione femminile per compiere la propria missione sempre dalla parte degli ultimi e di chi vive ai margini della società statunitense, immigrati, ispanici, indiani, fuorilegge. Una scelta avventurosa come è stata quella di molti italiani che hanno dovuto affrontare il lungo viaggio per mare per arrivare nel Nuovo Mondo, gli Stati Uniti d’America, alla ricerca di migliori condizioni di vita. Tutta la vicenda di Maria Rosa Segale è attraversata dalla sfida, alle insidie del mare, ai pericoli insiti nel visitare territori sconosciuti, con popolazioni distanti dalla sua cultura”. È stata tra le prime a porre la questione dei nativi americani. Negli Stati Uniti le sono stati dedicati libri, fumetti e serie televisive. Suor Blandina è una figura venerata ed è stata nominata Serva di Dio nel 2014. Attualmente è in corso la sua causa di beatificazione. L’iniziativa è a cura di Massimo Minella e Franco Piccolo alla fisarmonica. Per info e prenotazioni telefonare al numero 010/2475127 oppure scrivere a info@museodiocesanogenova.it.