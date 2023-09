Buddisti italiani: conclusa con successo a Padova la seconda edizione di Connessioni – Il Festival della consapevolezza

Conclusa con successo a Padova la seconda edizione di “Connessioni – Il Festival della Consapevolezza” sostenuta con il sostegno dell’Unione Buddhista Italiana. Ospitata al Teatro Verdi di Padova, si legge in un comunicato dell’Ubi diffuso oggi, la manifestazione è stata “un incontro tra cuore, mente e spirito, due giorni in cui scienziati, artisti e ricercatori spirituali hanno raccontato l’essenza invisibile della loro esperienza personale, ciò che li ha cambiati ed elevati nei momenti più importanti della loro vita”. Il Festival nasce da un’idea di Andrea Salvetti, ricercatore spirituale e produttore di eventi e documentari volti alla coscienza, Miride Bollesan, produttrice, ideatrice di programmi tv ed eventi e del regista Christian Gandini, con l’obiettivo di svilupparsi e diventare un festival in futuro itinerante. Il Festival è stato, prima di tutto, un’occasione di incontro e confronto culturale e spirituale, in linea con la filosofia di Ubi. L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata dalla partecipazione di ospiti particolarmente prestigiosi e dalla forte partecipazione del pubblico agli eventi principali e alle tante novità introdotte in questo secondo appuntamento.