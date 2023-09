Giornalismo: Ucsi Verona, ritorna il premio per giornalisti in occasione del Natale

La ventinovesima edizione del Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” 2023, promosso dalla sezione veronese dell’Unione cattolica stampa italiana, rielegge Verona capitale delle buone notizie e ribadisce l’obiettivo di dare visibilità e valorizzazione al giornalismo che sa cogliere e raccontare la solidarietà, il rispetto della legalità, le buone azioni e le buone persone. Soprattutto, premiare i giornalisti che sanno farsi voce del “bene che c’è e che non si dice”, come nelle intenzioni dei fondatori.

Il premio assume quest’anno uno spessore particolare, cadendo nel centenario della nascita di Giuseppe Faccincani, giornalista veronese – cui è intitolato a memoria – che sempre indirizzò il proprio lavoro su tali binari professionali ed umani. Sono tre i premi principali e tre i riconoscimenti speciali che la giuria – presieduta da don Bruno Cescon e composta dal presidente Stefano Filippi, dal vicepresidente Ucsi Verona, Tarcisio Caltran, nonché da soci dell’Ucsi di Verona, Veneto e Trento – assegnerà ai vincitori. Stampa, Tv, Radio, Targa Athesis per collaboratori under 30, Genio della donna e Giornalisti e società sono le sei categorie del bando a copertura nazionale che scade il prossimo 28 ottobre. La premiazione si terrà sabato 16 dicembre 2023 a Verona, in sala Arazzi di palazzo Barbieri, sede del Comune, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei partners e con ospiti che ricorderanno la speciale figura di Giuseppe Faccincani.