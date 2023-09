Marocco e Libia: due raccolte fondi di Caritas Ambrosiana, in accordo con la rete internazionale

(Foto Caritas Ambrosiana)

“Restano drammatici e diffusi, a tre settimane dall’evento, gli effetti umanitari del fortissimo terremoto che tra l’8 e il 9 settembre ha colpito le regioni centro-meridionali del Marocco. E altrettanto accade in Libia, nella regione costiera orientale della Cirenaica, sconvolta dalle alluvioni causate dal passaggio dell’uragano Daniel il 10 settembre, a dal conseguente crollo di due dighe, che ha devastato in particolare la città di Derna”. Lo si legge in un comunicato della Caritas Ambrosiana. Dopo aver descritto la situazione in loco, e segnalato l’intervento della Caritas internazionale e italiana, Caritas Ambrosiana ricorda di aver attivato due distinte raccolte fondi, “per supportare gli interventi d’urgenza e i progetti di ricostruzione nei due Paesi”. I fondi raccolti “verranno utilizzati per finanziare specifiche azioni, nel quadro dei programmi che saranno definite dalla rete internazionale insieme alle Caritas nazionali e locali”.