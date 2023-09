Unione europea: entra in vigore la Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza sulle donne

Il 1° ottobre entrerà in vigore per l’Ue la Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul “è un quadro giuridico completo – spiega una nota della Commissione Ue – volto a proteggere le donne da tutte le forme di violenza. Mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché ad attuare politiche globali e coordinate”. L’Ue “nel suo complesso accetta di essere vincolata dalla convenzione e i suoi Stati membri dovranno attuarne le misure”. La vicepresidente Vera Jourová ha dichiarato: “La violenza contro le donne è una ferita delle nostre società democratiche. Una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale dall’età di 15 anni. Troppe di loro non lo segnalano. Troppi colpevoli restano impuniti. Dobbiamo agire e la Convenzione di Istanbul è la nostra risposta giuridica per rafforzare i diritti delle donne. Continueremo a incoraggiare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prevenire la violenza contro le donne e garantire protezione e sostegno efficaci a tutte le vittime”.

Helena Dalli, commissaria per l’Uguaglianza, ha affermato a sua volta: “L’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul rappresenta una tappa importante per l’Ue e riconosce che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei loro diritti umani. Affinché tutti noi possiamo vivere in un’Unione europea giusta, le donne e le ragazze devono poter vivere libere dall’insicurezza quotidiana, dalla paura e dalla violenza. La storica entrata in vigore di oggi è un buon passo in questa direzione”.