Tv: domani “La Chiesa che verrà” a Tg1 Dialogo, con il Patriarca Pizzaballa e la scrittrice Maraini

“Quale sarà la Chiesa che verrà?”. A questo interrogativo cercherà di rispondere con storie e testimonianze il programma Tg1 Dialogo, in onda domani sabato 30 settembre su Rai1, dopo il Tg1 delle 8, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Ci saranno un’intervista ad uno dei nuovi cardinali, il Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, e un intervento della scrittrice Dacia Maraini. “A 60 anni dal Concilio – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Rai -, il Sinodo Mondiale della Chiesa guidata da Papa Francesco, che si è aperto con la sua prima fase nell’ottobre di 2 anni fa, e inizia tra pochi giorni la sua terza fase in Vaticano, indica un cammino che ha come obiettivo un profondo rinnovamento evangelico basato su tre parole-chiave: comunione, partecipazione e missione. Un percorso che domani si incrocia con la nomina di 21 nuovi cardinali”.