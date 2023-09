Famiglia: Anfn, al via oggi pomeriggio l’incontro nazionale a Nocera Umbra

(Foto: Anfn)

Biberon, ciucci, omogeneizzati. Seggioloni, passeggini e carrozzine. Ombrelli, foulard, polo di mille colori a marchio Anfn (Associazione nazionale famiglie numerose). Per tre giorni il centro e le frazioni di Nocera Umbra, paese di 5mila e 500 anime in provincia di Perugia, si animeranno di coppie con prole (molto) numerosa. Sono le famiglie che rivestono un ruolo all’interno di Anfn, l’associazione che raduna e dà voce alle grandi famiglie in Italia.

Le famiglie che, da oggi pomeriggio, arriveranno in terra umbra da ogni angolo d’Italia – dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia – hanno alle spalle storie, persino lingue diverse. In comune: l’apertura alla vita, le fatiche e le gioie di essere in tanti.

“La scelta delle famiglie numerose di tutta Italia di incontrarsi nella nostra cittadina ci inonda di orgoglio”, dice il primo cittadino di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, che ricorda come da alcuni mesi anche il consiglio comunale di Nocera Umbra abbia deliberato di aderire al network italiano dei comuni Amici della famiglia, promosso da provincia autonoma di Trento, comune di Alghero e Anfn.

Un focus sulle soft skills dei ragazzi cresciuti nelle grandi famiglie. Uno sulle politiche familiari in Italia e in Europa. Lo stato dell’arte del network dei comuni amici della famiglia. Il premio “Due cuori & una tribù”. La serata finale del talent The big family show, che gode del patrocinio di Regione Umbria e amministrazioni comunali di Foligno e Nocera Umbra. Questo e molto altro nel menù dell’incontro associativo.