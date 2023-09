Diocesi: Trento, a ottobre missionari trentini impegnati in Africa protagonisti di un fitto calendario di eventi in tutta la Provincia. Coinvolte anche 35 scuole 

Testimoni unici, con alle spalle una vita intera dedicata alla missione. Ritornano a casa per un mese, in questo ottobre 2023, per raccontare il loro impegno accanto alla popolazione africana. Sono i missionari trentini – preti, religiosi, religiose, laici e laiche – che daranno vita all’iniziativa “Il Trentino chiama l’Africa”, promosso dall’arcidiocesi di Trento: incontri ed eventi in tutto il territorio provinciale – fa sapere la diocesi -, per condividere nel modo più ampio possibile spunti di riflessione attraverso le loro lunghe biografie missionarie. Una ventina i missionari che hanno garantito la loro presenza, sui quaranta trentini attualmente operanti nel Continente africano. “Il Trentino chiama l’Africa” accende una luce sulle loro storie, uomini e donne aperti al mondo e in particolare ai più poveri. L’evento si svilupperà in particolare dal 20 al 29 ottobre, ma con alcune “anteprime” nelle settimane precedenti. Tra queste, da segnalare domani, sabato 30 settembre, a Trento nella chiesa di San Francesco Saverio (ore 20) l’incontro con due vescovi provenienti dal Ciad, dove è in atto un progetto solidale sostenuto dalla Diocesi di Trento con la regia del Centro Missionario diocesano e il coordinamento in loco del missionario trentino don Costantino Malcotti. Alla veglia sarà presente l’arcivescovo emerito monsignor Luigi Bressan. I missionari interverranno anche alle Messe domenicali in molte comunità ed animeranno la grande Veglia missionaria in programma venerdì 27 ottobre in Cattedrale (ore 20), guidata dal vescovo. Per tutto il periodo dell’evento, inoltre, sarà visitabile una mostra allestita al Vigilianum con un ricco repertorio bibliografico sull’Africa. L’iniziativa “Il Trentino chiama l’Africa” cade nel mese di ottobre, da sempre dedicato al tema della missione nella Chiesa. A questo link il calendario completo degli eventi.