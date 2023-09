Diocesi: Acireale, a due giovani delle comunità parrocchiali il premio per il talento universitario

A Roma, nella Camera dei Deputati, è stato istituito dalla “Fondazione Italia – USA” il premio “America Giovani”, un riconoscimento ai neolaureati d’eccellenza italiani, scelti in base al Curriculum Studiorum e alle esperienze vissute durante il periodo accademico. Il premio vuole puntare a valorizzare, ogni anno, mille talenti italiani per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Due sono i giovani della diocesi di Acireale scelti per il loro meritevole e brillante percorso universitario e premiati con una borsa di studio per partecipare al Master dal titolo “Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy”. I ragazzi Ylenia Consoli, della Basilica San Filippo di Agira in Aci San Filippo, e Rosario Ardizzone, della Basilica Cattedrale di Acireale , inoltre, corrispondono ad un impegno personale nelle loro comunità parrocchiali di appartenenza e per questo la diocesi, attraverso una nota, desidera esprimere un’attestazione di stima e felicitazioni nei loro confronti: “Il riconoscimento nazionale possa essere da esempio per tutti i nostri giovani, ed in particolare i siciliani, perché essi abbiano una piena consapevolezza del tesoro che possiedono nelle loro mani e una spinta a fare della propria vita un capolavoro. La diocesi ha tanti giovani che con il loro impegno e studio possono dare una nuova impronta al nostro territorio, ricco di possibilità se colte con competenze e risorse”. “Le nostre prospettive future – dichiarano Ylenia e Rosario – sono quelle di migliorarci sempre in ambito professionale e umano. Desideriamo dare il massimo impegno per dare il nostro contributo allo sviluppo economico e sociale dell’Italia ed in particolare della nostra Sicilia, avendo sempre a cuore la Diocesi di Acireale, della quale con vanto ne siamo figli”.