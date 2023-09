Santuari: 25° anniversario del gemellaggio Santa Casa di Loreto e Santa Grotta di Nazareth, al via oggi le celebrazioni

Ricorre quest’anno il 25° anniversario del gemellaggio tra Loreto e Nazareth. Lo ricorda una nota del Santuario di Loreto. Era il 24 marzo 1998, vigilia dell’Annunciazione del Signore, quando è stato stipulato a Loreto il gemellaggio tra i santuari della Santa Casa e della Santa Grotta di Nazareth, a firma di mons. Angelo Comastri, allora Arcivescovo di Loreto, e di padre Giuseppe Nazzaro ofm, allora Custode di Terra Santa. Nel testo che venne pubblicato in lingua italiana a Loreto e in lingua araba a Nazareth si legge: “La Provvidenza ha voluto che Nazareth dividesse con Loreto il ricordo del “Sì” di Maria: Nazareth e Loreto sono come due mani che si congiungono e come due note che formano un’unica stupenda melodia”. Per l’occasione, è previsto un programma di iniziative nelle giornate del 29 e del 30 settembre. Oggi, alle ore 15.30 presso la Sala Pasquale Macchi del Santuario di Loreto, si terrà la conferenza del prof. Leandro Sperduti che svilupperà il tema “La Casa di Maria. Sacralità, simbolo, tradizione e culto”. Ad introdurre questo importante anniversario il saluto di mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio, insieme alla presidente dell’Associazione Loreto-Nazareth Ancilla Tombolini. Le celebrazioni termineranno domenica 1° ottobre con la Santa Messa alle ore 11.30 presieduta da mons. Nahara Rafic, vescovo ausiliario di Nazareth, in ringraziamento per i 25 anni di gemellaggio Loreto-Nazareth. Il legame tra il Santuario della Santa Casa di Loreto e Nazareth si è manifestato anche con l’attenzione concreta del Santuario a sostegno dell’Ospedale “Sacra Famiglia” di Nazareth e dell’Associazione Miriam. Nel gennaio scorso, il vescovo si è recato personalmente in vista a queste due realtà nazarethane, consegnando le offerte raccolte.