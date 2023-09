Papa Francesco: “uno dei grandi problemi del mondo di oggi è l’indifferenza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Uno dei grandi problemi del mondo di oggi è l’indifferenza, la seduzione dell’indifferenza, come ho ricordato nell’Enciclica Fratelli tutti”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza i membri dell’Associazione “Familia da Esperança”. “Voi, invece, non siete rimasti indifferenti davanti al dolore che avete visto sul volto di tanti giovani, afflitti da grandi sofferenze esistenziali, soprattutto di quelli la cui vita era distrutta dalla droga e da altre dipendenze”, l’omaggio di Francesco: “Vi siete fatti prossimi, anzi fratelli” di tante persone che avete raccolto per la strada e, come nella parabola del buon samaritano, li avete accompagnati per curarli, guarirli e aiutarli a ritrovare la loro dignità”. “Quarant’anni or sono, il vostro carisma è nato dalla richiesta di aiuto di un giovane che voleva liberarsi dalla dipendenza dalla droga”, ha sottolineato il Papa: “in lui – e in tutti coloro che sono venuti dopo di lui – avete riconosciuto Cristo che vi diceva: ero schiavo della droga e mi avete accolto, per portarmi nuovamente la speranza e farmi capire che una nuova vita è possibile. La chiamata che Dio vi fa, di portare speranza a coloro che forse non hanno più un senso nella loro vita, è una chiamata ad amarlo incondizionatamente nelle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale”.