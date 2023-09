Diocesi: Catania, nomine Comitato per la Festa di Sant’Agata 2024

L’arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna ed il sindaco di Catania Enrico Trantino, con “unione d’intenti”, hanno formalizzato le nomine dei nuovi componenti del Comitato per la Festa di Sant’Agata della Città di Catania, consegnando loro una festa arricchita di tanti elementi che ormai la caratterizzano. Il nuovo Comitato risulta così composto: Carmelo Grasso, presidente; Valeria Rizzo, vice presidente; don Orazio Bonaccorsi, segretario; Clara Leonardi, tesoriere; Attilio Cappellani; Fernanda Pontorno; Walter Cerreti. L’arcivescovo ed il sindaco- si legge in una nota diffusa oggi – porgono al nuovo comitato “l’augurio di buon lavoro al servizio del popolo di Sant’Agata” ed esprimono altresì “profonda gratitudine” al comitato uscente: alla presidente Maria Agata Gennarino, a cui va il titolo di presidente emerito, ed ancora al vice presidente Ettore Mastroieni, al segretario don Orazio Bonaccorsi, al tesoriere Biagio Bisignani, ed agli altri componenti, Agatino Cariola, Cintia Torrisi, Giovanni Di Rosa. Il nuovo presidente Carmelo Grasso – fa sapere la diocesi – nasce a Catania nel 1963. A conclusione del servizio militare obbligatorio, fonda l’azienda che dirige dal 1984 (allestimenti per comunità). Coniugato e padre di 3 figlie (col nome di Agata in anagrafe). Porta il “votu” da bambino, conosce e vive la festa di Sant’Agata.