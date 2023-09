Diocesi: Vigevano, nel weekend si celebrano gli anniversari per i vescovi Juan Caramuel y Lobkowitz e Maurizio Gervasoni

La diocesi di Vigevano si appresta a vivere nel fine settimana due giornate dedicate ai vescovi. Tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre è in programma un “appuntamento speciale – viene spiegato in una nota – in cui si vogliono celebrare due anniversari importanti per la diocesi di Vigevano, in particolare per due vescovi: mons. Juan Caramuel y Lobkowitz e mons. Maurizio Gervasoni”.

Il Museo del Tesoro del Duomo ha organizzato appuntamenti e incontri dedicati al 350° anniversario della nomina di mons. Caramuel y Lobkowitz e al 10° anniversario dell’ingresso di mons. Gervasoni.

Domani, a partire dalle 10, si svolgerà l’evento “Un incontro inaspettato”, presso il cortile del Palazzo vescovile in piazza Sant’Ambrogio 14, nel corso del quale si terrà una rappresentazione teatrale di Simone Lambra e Gianni Pea, in cui si mette in scena l’immaginario incontro tra i due vescovi, accompagnata da intervalli musicali di Beatrice Oteri (flauto) e Federico Silva (tamburello). La giornata proseguirà nel pomeriggio, alle 16.30, con la conferenza, a cura dell’Archivio diocesano, sul tema “Caramuel astronomo: dalla Luna ai satelliti”, nell’aula magna del Seminario vescovile, che vedrà come relatore Giancarlo Truffa.

Domenica 1° ottobre, poi, alle 21, serata musicale in cattedrale con “Liturgia e devozione nella Lombardia spagnola nel secondo Seicento”, concerto eseguito dall’ensemble Amphion Novus.