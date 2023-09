Svizzera: Lugano, nel fine settimana un incontro per scoprire il perdono nella coppia per sanare le ferite e rifiorire nella relazione

“Puoi fiorire: scopri come il perdono può sanare le tue ferite e fare rifiorire le tue relazione”. Questo il titolo del fine settimana di riflessione in programma sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre presso il Collegio Pio XII a Lucino/Breganzona. L’iniziativa è promossa dalla Pastorale familiare della diocesi di Lugano, in collaborazione con la parrocchia di Torricella-Taverne, che ha accolto volentieri la proposta che l’équipe dei Frati francescani di Assisi. La due giorni – viene spiegato in una nota – è rivolta “agli sposi che vogliano sperimentare la potenza e l’efficacia del perdono, partendo da ciò che ci consegnano la Parola di Dio e la preghiera, alla luce anche del contributo delle scienze umane. Si vivranno insieme momenti di catechesi, di preghiera, di testimonianza e di confronto di coppia”.