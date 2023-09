È in programma per domenica 1° ottobre, alle 18 nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Melfi, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ciro Fanelli con la quale il vescovo darà il via alla sua prima visita pastorale alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. “Per l’occasione – si legge in una nota – la messa vespertina nelle parrocchie della diocesi non sarà celebrata”.