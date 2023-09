Diocesi: Acireale, lunedì 2 ottobre Assemblea sinodale diocesana e 12° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo Raspanti

Lunedì 2 ottobre, a partire dalle 17 avrà luogo, nella Basilica Cattedrale di Acireale, l’Assemblea sinodale diocesana. Nello stesso giorno la comunità diocesana ringrazierà il Signore anche per il 12° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo mons. Antonino Raspanti, che consegnerà ai presenti le indicazioni per il nuovo anno pastorale. Sarà presente in Cattedrale anche don Vittorio Rocca che esporrà il percorso del cammino sinodale giunto alla fase sapienziale. Il tema del nuovo anno pastorale è “Una Chiesa che cammina con tutti”. La proposta del vescovo Raspanti alla diocesi è quella, ancora una volta, nel discernimento di percorrere insieme la strada della storia, così come racconta l’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus.