Rai Tre: Sulla Via di Damasco, domenica 1° ottobre si parla di economia “più attenta all’ambiente e alle persone”

Si parla di futuro nella prossima puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda su Rai Tre domenica 1 ottobre, ore 7.30, con storie che lasciano intravedere un’economia nuova, più tecnologica, ma anche più attenta all’ambiente e alle persone. Al microfono di Eva Crosetta, Luigino Bruni, ordinario di Economia politica alla Lumsa e direttore scientifico di “Economy of Francesco”. All’interno del programma di Vito Sidoti, con Enrico Loccioni, il ritratto di un’impresa futurista dalla forte impronta etica, ispirata alla cultura monastica benedettina, dove le persone sono il valore più grande. La sua azienda, come diranno alcuni “collaboratori”, è un esempio di sostenibilità e di innovazione. In scaletta anche l’impresa personale di Youlsa Tangara’ del Mali, che sfida il pensiero unico della globalizzazione anche nelle situazioni più disperate. Il suo paradigma: il futuro dell’Africa passa dalla scuola. “Non basta solo l’economia a soddisfare tutta la sete dell’umano”, dice Luigino Bruni. “Nessuna impresa potrà mai riempire il bisogno di infinito che è in ciascuno di noi”. Regia di Alessandro Rosati.