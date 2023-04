Eurodiaconia: Helsinki, in corso l’Assemblea generale. “Orizzonti di speranza. Costruire un’Europa di fiducia e solidarietà”

“Orizzonti di speranza. Costruire un’Europa di fiducia, solidarietà e diversità attraverso la Diaconia” è il tema al centro dell’Assemblea generale annuale di Eurodiaconia (rete europea di 58 chiese e ong cristiane per fornire servizi di assistenza sociale e sanitaria e sostenere la giustizia sociale) ad Helsinki, da ieri al 29 aprile. L’incontro è ospitato dalla Fondazione Deaconess, che fornisce servizi di assistenza sociale e sanitaria in Finlandia da oltre 155 anni. All’evento partecipano oltre 100 persone da tutta Europa, in rappresentanza dei 58 membri di Eurodiaconia in 32 Paesi. Il tema della speranza è il filo conduttore dei dibattiti e workshop sulla “giustizia sociale e i diritti umani, la lotta alla povertà, l’integrazione degli immigrati, il ruolo delle organizzazioni diaconali e l’innovazione sociale”. “L’Assemblea generale annuale di Eurodiaconia è un’occasione per i membri di riunirsi e celebrare il lavoro vitale che svolgono nelle loro comunità e in tutta Europa. Collaborando e condividendo le migliori pratiche, possiamo costruire un’Europa più fiduciosa, inclusiva e diversificata e trovare soluzioni sostenibili alle sfide sociali di oggi”, ha detto il segretario generale di Eurodiaconia, Heather Roy. Sulla stessa linea anche Olli Holmström, presidente del consiglio di amministrazione di Eurodiaconia e amministratore delegato della Fondazione Deaconess, che ha dichiarato: “Il lavoro della diaconia porta speranza alle comunità e alle persone in tutta Europa. La voce comune degli operatori della diaconia può promuovere cambiamenti positivi e aiutare ad affrontare le importanti sfide sociali di oggi”.