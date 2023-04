Primo maggio: Acli, domani a Roma si presentano “dati e proposte sul lavoro tra impoverimento e dignità”

“Lavorare pari: dati e proposte sul lavoro tra impoverimento e dignità”. Questo il titolo della ricerca che le Acli presenteranno domani, giovedì 27 aprile, a Roma, presso la sede nazionale. Si tratta di un’analisi realizzata dall’Area Lavoro Acli in collaborazione con l’Iref, l’istituto di ricerca delle Acli. Per il secondo anno consecutivo, in occasione del Primo maggio, Festa dei lavoratori, le Acli rinnovano il loro impegno per riportare al centro del dibattito politico il diritto ad un lavoro dignitoso.

La ricerca – viene spiegato in una nota – ha preso in esame oltre un milione di dichiarazioni dei redditi del 2021, effettuate presso il Caf Acli: un campione significativo in grado di dare una rappresentazione puntuale della situazione economica di migliaia di lavoratori. Oltre ai dati, saranno discusse alcune proposte concrete su come combattere il progressivo impoverimento del nostro Paese. All’evento interverranno Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle Acli, Luisa Corazza, ordinaria di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi del Molise, Sergio Spiller, del Dipartimento Contrattazione, rappresentanza e mercato del lavoro della Cisl. Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle Acli.