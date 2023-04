Diocesi: Bologna, il ringraziamento al Papa per la nomina del card. Zuppi a membro del Dicastero per l’Evangelizzazione

La Sala stampa della Santa Sede ha reso noto nel Bollettino di ieri, martedì 25 aprile, che Papa Francesco ha nominato, fra gli altri, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, membro del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo. I vicari generali, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni, appresa la notizia hanno espresso la gratitudine dell’arcidiocesi di Bologna.

“Abbiamo appreso con sorpresa e gioia – affermano i vicari – che il Santo Padre ha nominato il nostro arcivescovo membro del Dicastero per l’Evangelizzazione. La nomina giunge inaspettata ma non immotivata, perché riconosce l’instancabile opera del nostro arcivescovo già da tempo allargata ad una dimensione internazionale e, contemporaneamente, sottolinea il primato dell’evangelizzazione quale servizio essenziale per dare risposta alle grandi attese del mondo”.

La Chiesa di Bologna si rallegra e ringrazia Papa Francesco per la nomina e, come aggiungono i vicari, “per questo segno di stima che, insieme all’arcivescovo, la unisce più fortemente al suo ministero universale; si congratula per l’apprezzamento personale e, soprattutto, intensifica la preghiera perché Dio conceda energia e luce al vescovo Matteo perché l’ulteriore suo carico ridondi anche a beneficio di tutta la diocesi”.