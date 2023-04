Rinnovamento nello Spirito: Martinez (presidente uscente), “pregare non solo nel Cenacolo ma nelle piazze e in tutti i luoghi in cui è necessario”

Foto Edoardo Valente

É stata la Preghiera ecumenica per la pace nel mondo il “cuore” pulsante della terza giornata (24 aprile) della 45^ Convocazione nazionale del RnS (Rimini, 22-25 aprile), arricchita dagli interventi, in video, del card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, mons. Giovanni Pietro Dal Toso, nunzio Apostolico in Giordania e in Cipro, e Leonid Sevastiyanov, presidente dell’Unione Mondiale dei Vecchi Credenti Ortodossi Russi, e, in presenza, di Zhanna Valeska, dirigente d’azienda fuggita da Kiev a causa della guerra, mons. Dionisio Lachovicz, esarca apostolico d’Italia per i Cattolici ucraini, e Carlton Deal, pastore evangelico a Bruxelles. Ha introdotto il momento il presidente uscente Salvatore Martinez: “Siamo persuasi che il miracolo della Pentecoste, di una cultura della Pentecoste può avvenire se tutto ha inizio nella preghiera. E pregare non solo nel Cenacolo ma nelle piazze e in tutti i luoghi in cui è necessario invocare dal Cielo la riconciliazione, la giustizia, la pace. In un mondo lacerato dalle guerre, vogliamo guardare al Medio Oriente, all’Ucraina, all’Europa cristiana”. Nella sessione pomeridiana, inoltre, dopo le testimonianze dei bambini e ragazzi impegnati nei Meeting, è stata condivisa l’esperienza comunitaria kerigmatica con Seminario di Vita nuova “animato”, sul tema “Battezzati in un solo Spirito per essere discepoli-missionari”, da: Bianca Maria Natale, coordinatrice regionale uscente RnS Toscana; Carmela Romano, membro uscente del Comitato Nazionale di Servizio del RnS; don Giampiero Fiore, consigliere spirituale regionale del RnS in Calabria.