Ue: nuovi aiuti alla Repubblica Democratica del Congo per cibo, acqua e assistenza sanitaria

“La situazione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) continua a deteriorarsi, soprattutto nella parte orientale del Paese”. Di conseguenza, l’Ue stanzia altri 32,7 milioni di euro “per sostenere – spiega un comunicato della Commissione – la risposta alla crisi umanitaria nel Paese”. Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 45,7 milioni di euro annunciati all’inizio di quest’anno e porta il finanziamento totale per la Rdc a quasi 80 milioni di euro per il 2023. “Questo finanziamento sarà erogato attraverso le organizzazioni umanitarie per coprire bisogni immediati come nutrizione, assistenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari, riparo e protezione”. L’Ue ha inoltre istituito un ponte aereo umanitario per Goma, nella parte orientale della Rdc, “fornendo forniture mediche e nutrizionali essenziali e altri articoli di emergenza”. A marzo e aprile 2023, questo ponte aereo umanitario ha consegnato un totale di 260 tonnellate di rifornimenti attraverso sette voli. Attualmente ci sono oltre 6,2 milioni di sfollati all’interno del Paese, puntualizza l’Esecutivo, “il numero più alto in Africa”. Più di un milione di rifugiati congolesi vive nei Paesi vicini. “Data l’instabilità della regione, la stessa Rdc ospita più di mezzo milione di rifugiati provenienti dai Paesi limitrofi”.