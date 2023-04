Diocesi: Carpi, il 28 aprile la proiezione del documentario “Un prete chiamato Francesco”

Venerdì 28 aprile, alle 18, al cinema teatro Eden a Carpi (via Santa Chiara 22), sarà proiettato il documentario su don Francesco Cavazzuti dal titolo “Un prete chiamato Francesco. Lo straordinario nell’ordinario”, per la regia e sceneggiatura di Dario D’Incerti, prodotto dalla diocesi di Carpi e dall’Associazione culturale Cinelogos, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi e dell’Ufficio missionario diocesano.

L’evento si colloca in vista della prossima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (30 aprile) ed è promosso in collaborazione con il Servizio Pastorale vocazionale, il Circolo Acli Carpi Aps e “Uniti nel dono”, il servizio della Chiesa cattolica italiana per il sostentamento dei sacerdoti. Saranno presenti il regista Dario D’Incerti con i collaboratori insieme ai rappresentanti delle Istituzioni religiose e civili. Dopo la proiezione (ad ingresso gratuito) è previsto un momento di dialogo fra gli spettatori in sala, a cura della Pastorale vocazionale. Al termine un aperitivo nei locali dell’oratorio cittadino Eden per festeggiare l’iniziativa.