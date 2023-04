Festa della mamma: Operation Smile, al via la campagna “Il suo amore, il suo sorriso”

(Foto: Operation Smile Photo - Carlos Rueda)

“Mamma, perché sono nata così?”: era la domanda che Dayana, 11 anni, rivolgeva alla mamma Eluvia ogni volta che si guardava allo specchio, ogni volta che si rendeva conto di non poter fare tutte le cose che facevano i suoi coetanei, come ad esempio andare a scuola, cominciando seriamente a subire lo stigma di essere nata con una schisi al volto. Siamo in un piccolo villaggio del Guatemala, un Paese in cui ricevere le cure chirurgiche necessarie può essere impossibile. Ed è proprio nei Paesi a basso e medio reddito che Operation Smile interviene per implementare l’accesso a cure mediche e chirurgiche. La vita per la piccola Dayana è infatti cambiata all’inizio del 2022, quando la mamma Eluvia, venuta a conoscenza del programma medico di Operation Smile a Petén, a nord del Paese, intraprende un viaggio di più di cinque ore. Qui, dopo mille difficoltà, Dayana riceve l’intervento chirurgico e oggi tutti possono finalmente vedere il suo “nuovo” volto: una bambina che ama sorridere alla vita, fare tortillas, disegnare e prendersi cura della sua famiglia.

La storia di questa madre determinata e di sua figlia è diventata il simbolo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Il suo amore, il suo sorriso”, promossa dalla Fondazione Operation Smile Italia Ets in occasione della Festa della mamma. La campagna, che si svolgerà dal 26 aprile al 14 maggio, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per fornire cure mediche e chirurgiche a bambini e adulti nati con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito.

“Ogni 3 minuti nel mondo nasce un bambino con una labiopalatoschisi, che è una delle malformazioni più comuni alla nascita – afferma Federica Tedeschi, direttore generale della Fondazione Operation Smile Italia Ets –. Nei Paesi a medio e basso reddito, 9 persone su 10 non hanno accesso a cure chirurgiche di base. Con la campagna ‘Il suo amore, il suo sorriso’ vogliamo sensibilizzare le persone su questo tema e sostenere i programmi medici che Operation Smile svolge in Paesi come il Guatemala”.

Grazie alla professionalità di oltre 6mila volontari medici e personale sanitario, e al sostegno di donatori privati, aziende e Fondazioni, sono oltre 340mila le persone che Operation Smile ha curato in più di quarant’anni di attività, cambiando la loro vita. Info: www.operationsmile.it.