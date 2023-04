Diocesi: Mantova, venerdì la conferenza di don Telò sull’esperienza delle “Fiamme Verdi, partigiani cattolici”

Venerdì 28 aprile, nelle vicinanze del 78° anniversario della Liberazione, don Giovanni Telò – storico e giornalista, docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto superiore di scienze religiose “San Francesco” di Mantova – terrà una conferenza dal titolo “Ribelli per amore. L’esperienza delle Fiamme Verdi, partigiani cattolici, nel Mantovano (1943-1945)”.

Le Fiamme verdi erano formazioni partigiane di ispirazione cattolica. Dopo l’8 settembre 1943, nel mantovano si svilupparono soprattutto nella zona occidentale della provincia, prendendo impulso da don Primo Mazzolari, il noto parroco di Bozzolo impegnato, fra l’altro, a contrastare l’azione dei fascisti.

Le Fiamme verdi coinvolsero circa duecento partigiani: da Acquanegra sul Chiese ad Asola, fino a Castel Goffredo e altri paesi; in certi casi erano sostenuti dai parroci. La loro presenza testimonia come la Resistenza al nazifascismo sia stato un fenomeno plurale, che vide la partecipazione di persone di diverso orientamento, tra cui i cattolici.

Alla conferenza, che si terrà al Museo diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova (piazza Virgiliana, 55 – Sala Pozzo) alle 17.45, sarà presente anche il vescovo Marco Busca.