Diocesi: Asti, venerdì sera veglia di preghiera per le vocazioni

In occasione della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, nella serata di venerdì 28 aprile il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, presiederà presso la parrocchia di Santi Cosma e Damiano in San Damiano d’Asti la veglia di preghiera “lascia che tutto sia aperto a Dio”.

“Guardiamo alla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – si legge in una nota – in cui la Chiesa ci invita a pensare nuovamente alla nostra vita come una vocazione, un modo di seguire il Signore a servizio della Chiesa e per la costruzione di un mondo più giusto. Si tratta di un appuntamento in cui possiamo promuovere questa mentalità, una cultura che sappia andare oltre gli interessi personali e i calcoli di corto respiro per annunciare il dono di sé quale modalità migliore di intendere la vita”.