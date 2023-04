Ciclismo: Csi, assegnate 13 maglie tricolori del Campionato nazionale medio fondo ad Ariano Irpino

(foto Csi)

Il Campionato nazionale medio fondo del Csi-Centro sportivo italiano, andato in scena il 25 aprile ad Ariano Irpino sul percorso di 115 km di gara e 1.650 metri di dislivello, ha assegnato i titoli nelle 13 categorie. Le maglie tricolori sono state assegnate a: Cesare Laera (Tekno Bike Putignano – cat. Junior Sport); Alfonso Annunziata (Dogmabike – cat. Elite Sport); Mirko Zanni (Il Triciclo Sidicino – cat. Master 1); Davide Messina (Dama Project – cat. Master 2); Francesco Paolini (Murolo Costruzioni SL2 – cat. Master 3); Giuseppe Navedoro (Team Larossa – cat. Master 4); Mario Pastore (Murolo Costruzioni SL2 – cat. Master 5); Matteo Notarangelo (Free Bike Team Foggia – cat. Master 6); Fabrizio Catapano (New Daunia Cycling – cat. Master 7); Giuseppe Giannuzzi (Tekno Bike Putignano – cat. Master 8); Ana Maria Risca (New Mario Pupilli – cat. MW1); Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli – MW2); Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling – MW3). Tra i 450 i ciclisti presentatisi al via, portacolori di 50 società di 6 Regioni italiane, la Puglia festeggia 5 vincitori (M4, M6, M7, M8 e Junior Sport), seguita dalla Campania con 3 vincitori (M1, M2 ed Elite Sport), le Marche con le 3 donne più veloci) ed il Lazio con 2 (M3 e M5).