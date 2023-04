Diocesi: Adria-Rovigo, domani incontro del vescovo Pavanello con il mondo del lavoro

Si terrà domani, giovedì 27 aprile, alle ore 18, un momento di riflessione e di preghiera con il vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, in preparazione alla festa del 1° maggio presso l’azienda DaviPlant di Lusia (Ro). L’incontro è organizzato dalla Commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro in collaborazione con il Movimento lavoratori di Azione cattolica.

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia viene ripresa quest’anno la consuetudine dell’incontro del vescovo con il mondo del lavoro con la visita ad un’azienda del territorio.

L’incontro si collega al tema scelto dai vescovi italiani per il messaggio inviato al mondo del lavoro in occasione della Festa del 1°maggio, tema quest’anno particolarmente attuale anche per la nostra realtà polesana: “Giovani e lavoro per nutrire il futuro”.

Nella prima parte dell’incontro verranno presentate alcune esperienze di giovani polesani che hanno avviato nuove attività imprenditoriali. Il vescovo proporrà quindi una sua riflessione. Seguirà un momento di preghiera dedicato alle problematiche del lavoro.