Rinnovamento nello Spirito: card. Tagle, “vedere Gesù non è guardare un oggetto per curiosità o per un’analisi scientifica”

Foto Edoardo Valente

Dopo l’invocazione dello Spirito Santo per una nuova missione carismatica, a concelebrare l’Eucaristia che ha chiuso la penultima giornata ( 24 aprile) della 45^ Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo alla Fiera di Rimini, è stato il card. Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, accolto dai Cenacoli, Gruppi e Comunità in un clima di grande fraternità e gioia. “Il tema generale della Convocazione ‘vogliamo vedere Gesù’ riceve uno speciale impulso dalle due Letture scritturali della messa di oggi, soprattutto nel mostrare l’intima connessione tra il vedere Cristo e la nostra missione evangelizzatrice”, ha esordito nell’omelia. In primo luogo, “vedere Gesù non è guardare un oggetto per curiosità o per un’analisi scientifica. Vedere Gesù non è ottenere qualcosa di vantaggioso da lui. Vedere veramente Gesù é vedere con gli occhi della fede, penetrare con la grazia di Dio la vera identità e missione del Signore in mezzo a noi”. Inoltre, ha aggiunto, “cercare Gesù e vederlo può essere pericoloso perché spinge a proclamarlo con parole, azioni, sofferenze e perseveranza. Volete ancora dire ‘vogliamo vedere Gesù’? Ma la fonte di forza e di consolazione è sempre Cristo, che ci mostra il volto di Dio. Venite e vedete. Venite a vederlo nella Parola, nel pane che spezza, nei poveri che portano le sue ferite. Vedete e proclamate ciò che avete visto. Siate angeli che guardano il volto di Gesù e che vanno dove Lui vi manda”.