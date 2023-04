Rinnovamento nello Spirito: relazione conclusiva, “è lo Spirito che ci dona di vivere l’incontro personale con Gesù”

Foto Edoardo Valente

“Non siamo noi ad essere entrati nel RnS: è questa straordinaria corrente di grazia ad essere entrata in noi”. Queste le parole di Rosario Sollazzo, nuovo coordinatore nazionale del RnS, nella relazione conclusiva, tenuta insieme al presidente nazionale Giuseppe Contaldo, con cui si è chiusa la 45^ Convocazione nazionale svoltasi dal 22 al 25 aprile alla Fiera di Rimini. “Nel segno della tradizione e della discontinuità – ha proseguito -, facciamo memoria della nostra esperienza personale e comunitaria, sperimentando come lo Spirito può essere una risposta ai bisogni dell’uomo di oggi. Lo Spirito stesso dona amore nuovo per la Parola, per la vita con i fratelli. Siamo dunque chiamati a fare memoria di questa immensa grazia per riappropriarci dell’identità fondante del RnS. Ed è lo Spirito che ci dona di vivere l’incontro personale con Gesù: stare con Lui, rimanere nel suo amore, questa è la preghiera che ci anima”. Sempre nella giornata conclusiva, il nuovo Direttore nazionale del RnS, Gianpaolo Micolucci, ha fornito tutti gli aggiornamenti sulla vita del Movimento in vista dei prossimi mesi: “Dopo questi giorni di Convocazione ci sentiamo ricchi perché Dio ha riempito i nostri cuori della sua presenza. Una ricchezza che nessun contabile può misurare”. Ha portato un saluto anche mons. Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado ed è stato inoltre letto il messaggio di mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno. Accolto dopo la comunità di Marsiglia, è intervenuto anche don Cesare Lodeserto Vicario generale della diocesi di Chisinau.