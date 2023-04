Papa Francesco: udienza, fa salire sei bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco ha iniziato anche oggi l’udienza del mercoledì facendo salire a bordo della jeep bianca scoperta sei bambini, maschi e femmine, tutti in divisa rossa con colletto bianco. Mentre si godevano il giro tra i vari settori della piazza delimitati dal colonato del Bernini, il Papa ha baciato e accarezzato i bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana hanno sottoposto, di volta in volta, al suo abbraccio. Oggi piazza San Pietro, baciata da un sole primaverile e da un cielo terso d’azzurro, è gremita di fedeli in ogni ordine di posto. In prima fila quelli accalcati lungo le transenne, muniti dell’immancabile telefonino per le foto e i selfie, al passaggio della papamobile. Molte le bandiere e gli striscioni, tra cui uno che recita: “Papa Francesco i sordi ti amano”.