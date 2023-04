Rinnovamento nello Spirito: Contaldo (presidente), “riportare il fuoco nelle nostre realtà”

A chiudere la 45^ Convocazione Nazionale del RnS (Rimini, 22-25 aprile), la relazione del nuovo presidente nazionale, Giuseppe Contaldo, tenuta assieme al neo coordinatore nazionale, Rosario Sollazzo. “Non chiedo nulla di nuovo che già non ci sia, che è già dentro la nostra storia. A Salvatore Martinez, da cui raccolgo un’eredità importante – ha proseguito, rivolgendosi alla platea – , al Comitato Nazionale di Servizio uscente va il nostro ringraziamento. Desideriamo comunione e ci vogliamo bene: da questo palco arrivino a voi questi sentimenti. Esperienza, conoscenza e buona fama hanno animato queste nostre giornate, preparate con cura. Non può esserci gelosia o rivalità tra noi, questa testimonianza raggiunga ciascuno dei vostri cuori. La Chiesa ce la chiede e noi la daremo fino in fondo. Non c’è chi entra e esce, c’è solo chi esce e ama. Questo c’è stato insegnato, dai padri del RnS, e che oggi vogliamo consegnarvi”. Contaldo ha poi ricordato che “il lavoro è tanto e ora proseguiamo insieme il cammino. Questa Convocazione ci riportare all’esperienza iniziale del RnS, chiedendoci un cambiamento di vita. La nostra risposta, dunque, era e deve ritornare ad essere nei Cenacoli, Gruppi e Comunità ‘Vieni e vedi’. Dobbiamo riportare il fuoco nelle nostre realtà e vorrei che l’amore di Cristo che ci possiede, che spinge, diventasse l’impegno concreto di tutti i nostri fratelli e sorelle”. Pertanto, “preghiera, formazione e discepolato carismatico tornino ad essere l’anima del Movimento”, ha concluso il presidente del RnS, sintetizzando il mandato in cinque parole: “Signore, Spirito Santo, santità, sinodalità, società”.