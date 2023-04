Rinnovamento nello Spirito: mons. Madero (Monterrey), “la vera evangelizzazione nasce dalla preghiera ed esce sempre dal Cenacolo”

Foto Edoardo Valente

Lunedì 24 aprile, nella terza giornata della 45^ Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo in programma alla Fiera di Rimini (22-25 aprile), i lavori si sono concentrati sulla missione evangelizzatrice. Dopo la Preghiera comunitaria carismatica, mons. Josè Manuel Garza Madero, vescovo ausiliare di Monterrey, è intervenuto sul tema “La Chiesa esiste per evangelizzare” (San Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 14). Padre “Pepe”, come è tradizionalmente conosciuto, è stato, dal 1988 al 2003, Consigliere Spirituale nazionale del Rinnovamento in Messico e, dal 1995 al 2003, Consigliere Spirituale del Consiglio Latino Americano del Rinnovamento Carismatico nello Spirito Santo. Prima della relazione, da parte del presule, gravemente colpito dal Covid, una toccante testimonianza personale a raccontare i prodigi della fede. “Questo – ha spiegato, animando l’assemblea con rimandi ai personaggi del Vangelo di Luca, tra cui i discepoli di Emmaus -, è un luogo privilegiato, un’opportunità preziosa per incontrare Gesù. Non siamo cristiani quando siamo eticamente più buoni, ma quando vediamo il Signore, che può regalarci il dono dello Spirito Santo, che non é semplice devozione”. Inoltre, “ci sono due forme di camminare nella storia, personale o comunitaria. Come vagabondi o pellegrini: noi vogliamo essere pellegrini, camminando insieme, in sinodalità, vedendo il Cristo Risorto che ha sconfitto la morte e ci accompagna. L’incontro carismatico è proprio questo: aprire la porta a Gesù. La vera evangelizzazione, poi, nasce dalla preghiera ed esce sempre dal Cenacolo, è Maria che ci insegna a camminare”.