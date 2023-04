Diritti umani: WeCa, da oggi on line il tutorial “Accesso all’acqua, bene comune”

(Foto: WeCa)

“Accesso all’acqua, bene comune” è il titolo del tutorial WeCa in onda da mattina di oggi, mercoledì 26 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial è condotto da Tebaldo Vinciguerra, officiale del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, che parlerà del diritto all’accesso all’acqua, bene comune, insostituibile e preziosa creatura di Dio, che purtroppo, tra siccità, cambiamenti climatici e inquinamento, manca ancora a troppe persone nel mondo.

Il tutorial ripercorre ciò che la Dottrina sociale della Chiesa ha espresso, negli ultimi anni, sul diritto all’acqua e sul suo essere un bene comune. “L’acqua come bene comune – viene detto nel video – è sì quella fonte dalla quale una persona e la sua comunità dipendono – un fiume, un acquifero, un pozzo – ma è anche quella fonte per la quale ci s’impegna, che viene gestita in modo sostenibile da tutti i punti di vista e anche in solidarietà, preoccupandosi in modo prioritario dei più poveri e vulnerabili che mancano di acqua, stabilendo in base alla dignità umana una gerarchia dei vari usi dell’acqua, evitando l’accaparramento, lo spreco, forme gravi di inquinamento e l’uso dell’acqua come arma”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.