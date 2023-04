Elezioni amministrative: Vicenza, domani sera le comunità cristiane incontrano i candidati sindaci

È in programma per domani, giovedì 27 aprile alle 20.30 nel Centro culturale San Paolo di Vicenza, l’evento dal titolo “Cercate il bene della città” (Geremia 29,7), ideato per far incontrare i 7 candidati sindaco di Vicenza con le comunità cristiane del capoluogo. “L’evento è unico nel suo genere perché è la prima volte che le comunità cristiane (cattoliche, evangeliche e ortodosse) fanno rete e incontrano i candidati sindaco. È un modo per sentirci responsabili della nostra città e per evidenziare l’importanza di informarsi e andare a votare”, spiega di don Matteo Zorzanello, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Vicenza, che ha promosso questa iniziativa assieme all’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Vicenza, Rete di sale (coordinamento che comprende “La Voce dei Berici”, Centro culturale San Paolo, Movimento dei focolari, Azione cattolica – Lca, Cisl, Parrocchia di San Paolo e Meic), Chiesa evangelica metodista di Vicenza, Parrocchie ortodosse di Vicenza. Modererà l’incontro Marta Randon, giornalista de “La Voce dei Berici”.