Diocesi: Reggio Emilia, il ricordo di mons. Pietro Iotti a 100 anni dalla nascita

Ricorre oggi, mercoledì 26 aprile, il centenario della nascita di mons. Pietro Iotti, carismatica figura del clero reggiano-guastallaese. La ricorrenza sarà ricordata mercoledì 26 aprile in cattedrale nel corso della messa delle 10.30.

Mons. Iotti è intatti nato a Bagno (Reggio Emilia) il 26 aprile 1923; dopo gli studi in seminario, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1946 e il giorno dopo ha celebrato la prima messa nella chiesa cittadina dei Santi Giacomo e Filippo; profondo il legame che ha sempre mantenuto con questa parrocchia. I ragazzi e i giovani sono stati per decenni il campo dove “don Pietro” – come era affettuosamente chiamato – ha seminato e ha esercitato il suo sacerdozio: i giovani di Azione cattolica della parrocchia cittadina dei Santi Giacomo e Filippo, poi gli atleti e i dirigenti del Centro sportivo italiano, di cui è stato a lungo consulente ecclesiastico, gli studenti dell’Ipsia, i ragazzi e le ragazze delle colonie della Poa e della Srat, gli allievi della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

“Don Pietro” si è spento il 20 novembre 2020 all’età di 97 anni e dopo aver raggiunto il traguardo di ben 74 anni di ministero sacerdotale. Decine di migliaia le messe da lui celebrate in questo lungo arco di tempo – in chiesa, al campo, nelle caserme, nei campeggi –, “ognuna, però, come fosse la prima, con la stessa devozione, con la stessa gioia, con lo stesso raccoglimento, seguita dalla preghiera personale di ringraziamento”.