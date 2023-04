Diocesi: Aosta, venerdì conferenza online sulla “Casa, luogo di educazione dei figli”

“Casa, luogo di educazione dei figli”. Questo il tema al centro della conferenza promossa dall’Ufficio Famiglia e Terza età della diocesi di Aosta per venerdì 28 aprile. L’incontro, che si inserisce nel ciclo dedicato alla casa nelle sue varie sfaccettature e dimensioni (bibliche, spirituali, educative e sociali), si terrà online dalle 20.45 su piattaforma Zoom e avrà come ospiti e relatori i coniugi Graziella e Francesco Gobbi, della prelatura di Loreto, e don Bernardino Giordano, incaricato della Santa Sede presso la Santa Casa di Loreto.

Per partecipare alla conferenza è necessario prenotarsi scrivendo una mail a ufficiofamiglia@diocesiaosta.it.