Chiese evangeliche: Catania, dal 28 aprile quarta sessione del XXIII Sinodo luterano

Prenderà il via venerdì 28 aprile, a Catania, la quarta sessione del XXIII Sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi). I lavori saranno ospitati dalle 16 presso l’Hotel Nettuno.

Nata nell’ottobre del 1949, la Celi – viene ricordato in una nota – è un caso unico nell’ambito delle congregazioni luterane fuori dalla Germania: indipendente dalla Chiesa evangelica tedesca, la Celi raggruppa ben 15 comunità in Italia sorte nei secoli scorsi: dalla più antica, Venezia, nata nel 1650, fino a Torino nel 2006. La comunità siciliana, che raggruppa le realtà di Messina, Taormina, Catania, Siracusa, Vittoria e Palermo, viene costituita come realtà autonoma fin dal 1996.

Il Sinodo della Celi, prosegue la nota, dopo oltre 15 anni torna a riunirsi in Sicilia. Composto da oltre 60 delegati, rappresentanti delle quindici comunità luterane sparse in Italia, compresi i pastori e le pastore in servizio, il Sinodo luterano è l’assemblea democratica e partecipata cui è affidato il compito di governo della Celi. Quest’anno sarà possibile seguire gli aggiornamenti dal Sinodo luterano, dal 28 aprile fino al 1° maggio, direttamente dal sito web della Celi.

Al Sinodo sono stati invitati, oltre agli altri esponenti dell’ecumene protestante in Italia, i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, oltre ai massimi esponenti delle Istituzioni nazionali, regionali e locali. Parteciperà anche il vescovo Michael Chalupka, responsabile e rappresentante della Chiesa evangelica austriaca. I lavori verranno aperti dalle relazioni della presidenza del Sinodo e del decano della Chiesa luterana, pastore Carsten Gerdes.