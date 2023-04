Santa Rita: Cascia, il programma delle celebrazioni tra eventi e funzioni religiose

Partecipazione sarà anche la parola d’ordine della Festa, per cui, a meno di un mese dal suo svolgimento, sale l’attesa tra migliaia di devoti. I quali potranno partecipare in presenza, oppure seguire le celebrazioni più importanti in diretta streaming, sui canali social del monastero agostiniano di Cascia. Per saperne di più: santaritadacascia.org.

La novità assoluta che anticipa la Festa sarà l’apertura della clausura da parte delle monache, in via eccezionale durante la Novena di Santa Rita, dal 12 al 20 maggio, alle 11.50, con la possibilità di seguire il Rosario, in modalità virtuale, dal Coro del monastero, il luogo della preghiera. I festeggiamenti entreranno nel vivo sabato 20 maggio, alle 10, con la presentazione delle donne insignite del Riconoscimento Internazionale Santa Rita da Cascia. Un premio unico nel suo genere che, dal 1988, per volontà delle monache, dei padri agostiniani e dell’amministrazione comunale, viene conferito alle “Donne di Rita”, donne di ogni Paese e religione che incarnano i valori alla radice del messaggio della santa di Cascia. Sabato 21 maggio, alle 17, si svolgerà la consegna del premio, accompagnata dal messaggio della priora, e, infine, il Solenne Transito di Santa Rita. In serata, alle 21.30, i fedeli accoglieranno il ritorno a Cascia, da Verona, della Fiaccola della pace e del Perdono, accesa lo scorso 23 marzo, con l’accensione del tripode votivo e dell’avvio ufficiale dei festeggiamenti 2023.

Nel giorno solenne della santa degli impossibili del 22 maggio, tutta la famiglia ritiana sarà in preghiera durante il Solenne Pontificale delle 10.30, presieduto dal card.e Marcello Semeraro, celebrazione che quest’anno è stata spostata dal Viale del Santuario a Piazza San Francesco, nel centro di Cascia, per permettere in sicurezza la partecipazione di tutti. Al termine della messa, dalla piazza, partirà il tradizionale Corteo storico dei personaggi della vita di Santa Rita. Seguirà la processione, proveniente da Roccaporena e diretta al sagrato della basilica ritiana, dove si concluderà con la Supplica a Santa Rita e il momento tanto atteso della benedizione delle rose.