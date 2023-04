Diocesi: Bari-Bitonto, domani sera in cattedrale veglia di preghiera per le vocazioni

In occasione della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni dal titolo “Un meraviglioso poliedro”, giovedì 27 aprile l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, presiederà alle 20 in cattedrale una veglia di preghiera. Nel dare comunicazione dell’appuntamento, intitolato “Una meraviglia stupenda”, l’arcidiocesi ricorda le parole di don Tonino Bello, nel trentesimo anniversario della sua morte: “Spirito del Signore, dono del Risorto agli Apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze, confortali con la gratitudine della gente con l’olio della comunione fraterna”.