Pace: Roma, domani nella la basilica di San Bartolomeo all’Isola la celebrazione ecumenica “Preghiera con i martiri del Genocidio armeno”

In occasione del Giorno della memoria del Genocidio degli armeni, la basilica di San Bartolomeo all’Isola, a Roma, ospiterà domani, giovedì 27 aprile, alle ore 17,30, la celebrazione ecumenica “Preghiera con i martiri del Genocidio armeno”. A presiedere la celebrazione sarà il card. Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

“Il nostro obiettivo è continuare a tenere alta l’attenzione sulla necessità di perpetuare la memoria sui martiri dei genocidi e di altri crimini contro l’umanità, sulla stretta connessione tra impunità e negazionismo che potrebbe ostacolare il processo di riconciliazione tra i popoli. È per noi fondamentale portare avanti una profonda riconciliazione tra i popoli basata su una narrazione condivisa della memoria di un passato tormentato”, si legge in una nota a firma della rappresentanza della Chiesa apostolica armena presso la Santa Sede, delle Ambasciate della Repubblica d’Armenia presso la Santa Sede e in Italia e del Pontificio Collegio armeno in Roma. “Riteniamo fermamente che affrontare le sfide correlate ai crimini contro l’umanità, inclusa la persecuzione delle minoranze religiose, sia possibile solo attraverso gli sforzi concertati di tutte le parti interessate, globali e regionali, e, in particolare, dei media mondiali”, conclude la nota.