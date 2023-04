Don Tonino Bello: diocesi Molfetta, si conclude il progetto con le scuole

Si avvia a conclusione il progetto didattico “Don Tonino una santità del quotidiano” promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale scolastica di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in occasione del trentesimo anniversario del dies natalis del venerabile don Tonino Bello.

Questa proposta è stata accolta da tutti gli Istituti scolastici della diocesi. I ragazzi, con un approccio interdisciplinare e partendo dai testi di don Tonino, si sono confrontati su parole chiave del suo messaggio coinvolgendosi nelle iniziative e attingendo dalle testimonianze delle proprie famiglie, dei sacerdoti e dei laici impegnati nelle comunità parrocchiali. L’iniziativa si pone in continuità con i progetti didattici fatti a 10, 20 e 25 anni dal dies natalis, con la chiara intenzione e missione di trasmettere alle nuove generazioni la grande eredità di testimonianza e valori consegnataci dal venerabile.

Tanti sono i contributi giunti: disegni, lettere, cartelloni, calendari e non mancano elaborati realizzati con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Domani, giovedì 27 aprile, dalle 18 alle 20.30, nelle quattro città della diocesi, sarà allestita una mostra con quanto realizzato dagli studenti di diversi Istituti. Questa iniziativa si terrà a Molfetta, nella parrocchia San Achille; a Ruvo di Puglia, nell’auditorium della parrocchia San Domenico; a Giovinazzo, nel Salone “Melone” della parrocchia sant’Agostino con ingresso dalla Cittadella della Cultura; a Terlizzi, al Centro Sociale Sacro Cuore

Inoltre saranno proposti anche due eventi conclusivi a cui parteciperà una rappresentanza degli studenti di tutte le scuole, entrambi presso l’auditorium Regina Pacis di Molfetta: l’8 maggio per la Scuola primaria e per la Scuola dell’infanzia, dalle 18 alle 19 si terrà uno spettacolo curato dalla compagnia teatrale molfettese Arterieteatro; il 9 maggio per la Scuola secondaria di I e di II grado, dalle 18 alle 19.30. Il momento sarà caratterizzato dall’intervento del vescovo mons. Domenico Cornacchia e dalle testimonianze di don Mario Diana, assistente nazionale Movimento studenti di Azione Cattolica, e di Francesca Bello, nipote di don Tonino.