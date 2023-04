Commissione: riforma regole governance economica. Von der Leyen, “sostenibilità debito pubblico e promozione crescita sostenibile”

Bruxelles, 26 aprile: riunione della Commissione europea (Foto SIR(European Commission)

La Commissione ha presentato oggi proposte legislative per attuare la riforma delle regole di governance economica dell’Unione. L’obiettivo dichiarato “di queste proposte è rafforzare la sostenibilità del debito pubblico e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, commenta: “Abbiamo bisogno di regole di bilancio adatte alle sfide di questo decennio. Le nuove regole contribuiranno a ridurre gli elevati livelli del debito pubblico in modo realistico, graduale e duraturo. Miglioreranno inoltre la titolarità nazionale sulla base di norme comuni dell’Ue e ne rafforzeranno l’applicazione. Finanze pubbliche sane ci consentono di investire ancora di più nella lotta al cambiamento climatico, di digitalizzare la nostra economia, di finanziare il nostro modello sociale europeo inclusivo e di rendere le nostre economie più competitive”. Le proposte tengono conto della necessità di ridurre i livelli del debito pubblico, che sono molto aumentati anche in relazione alla crisi innescata con l’aggressione russa all’Ucraina e la crisi energetica che ne è seguita; si basano inoltre sugli insegnamenti tratti dalla risposta politica dell’Ue alla crisi del Covid-19 e “preparano l’Ue alle sfide future sostenendo i progressi verso un’economia verde, digitale, inclusiva e competitiva”. Le proposte della Commissione passano ora al vaglio del Parlamento e del Consiglio Ue.