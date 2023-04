Diocesi: Rossano-Cariati, sabato quarta tappa del percorso pastorale dedicato al 60° del Concilio ecumenico vaticano II

Quarta tappa del percorso pastorale intrapreso dalla arcidiocesi di Rossano-Cariati, suggerito e voluto dall’arcivescovo Maurizio Aloise in occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio ecumenico vaticano II, ritenendolo “un momento di particolare grazia soprattutto se inserito nell’ottica del cammino sinodale della Chiesa universale quest’anno entrato nel secondo anno”. L’appuntamento sarà nella vicaria di Corigliano sabato 29 aprile: alle ore 16.30 si terrà l’incontro nei locali della parrocchia S. Maria ad Nives in Schiavonea. A moderare i lavori, a cui sarà presente anche l’arcivescovo, sarà don Giuseppe Ruffo, coordinatore del percorso. Il tema che sarà affrontato è incentrato sulla Costituzione dogmatica “Dei Verbum” sulla divina rivelazione. A relazionare sarà Carmela Romano, docente Irc, segretaria regionale della Consulta regionale del laicato cattolico lucano e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano di Tursi-Lagonegro. “Il Concilio ha gettato le basi per far sì che uomini e donne di fede siano incarnati nel tempo presente e ad essere una Chiesa pronta ad aprirsi alla creatività dello Spirito che ancora oggi continua ad essere il soggetto principale del rinnovamento della Chiesa universale”, ricorda una nota della diocesi.